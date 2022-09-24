На Кременчуччині викрили браконьєрів на воді, які виловили 1,2 тонни риби на 1,2 млн грн

Трьох браконьєрів, які рибалили на промисловому катері спіймали поліцейські та рибоохоронний патруль
Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини, спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем, виявили трьох осіб на промисловому судні, які порушили правила промислового лову на території Сулинського заказника. Порушників виявили поблизу села Шушвалівка Кременчуцького району вранці 23 вересня. Підрозділом дізнання поліції відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Наразі підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі. Крім цього, на порушників складені адміністративні матеріали, а саме: два протоколи за ч.3 ст.85 (Порушення правил промислового лову) Кодексу України про адміністративні правопорушення та два протоколи за ч. 4 ст. 85 (Грубе порушення правил рибальства) КУпАП.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер