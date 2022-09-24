На Кременчуччині викрили браконьєрів на воді, які виловили 1,2 тонни риби на 1,2 млн грн

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Трьох браконьєрів, які рибалили на промисловому катері спіймали поліцейські та рибоохоронний патруль

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини, спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем, виявили трьох осіб на промисловому судні, які порушили правила промислового лову на території Сулинського заказника. Порушників виявили поблизу села Шушвалівка Кременчуцького району вранці 23 вересня. Підрозділом дізнання поліції відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Дізнавачі поліції попередньо встановили, що троє місцевих мешканців: 1979, 1993 та 2003 років народження, на промисловому катері з навісним двигуном та за допомогою 16 риболовецьких сіток, загальною довжиною 1120 метрів незаконно виловили близько 1200 кілограмів риби різних видів, серед яких заборонена для вилову риба - синець. За попередньою оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків складає понад 1 мільйон 200 тисяч гривень, - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Наразі підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі. Крім цього, на порушників складені адміністративні матеріали, а саме: два протоколи за ч.3 ст.85 (Порушення правил промислового лову) Кодексу України про адміністративні правопорушення та два протоколи за ч. 4 ст. 85 (Грубе порушення правил рибальства) КУпАП.