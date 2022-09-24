З 26 вересня вулицю Юрія Руфа (Леонова) тимчасово перекриють для руху автотранспорту

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 214

Вулиця буде перекрита більше ніж на місяць - до 31 жовтня

З 26 вересня по 31 жовтня буде тимчасово закрито рух автотранспорту по вулиці Юрія Руфа ( колишня Леонова) на ділянці від вул. Ярмаркової до вул. Салганної.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті

КП «Кременчукводоканал» ліквідовуватиме аварійну ситуацію самопливного колектора d-500 мм, який проходить від вул. Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1 по вул. Юрія Руфа, - йдеться у повідомленні.