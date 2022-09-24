З 26 вересня вулицю Юрія Руфа (Леонова) тимчасово перекриють для руху автотранспорту

З 26 вересня по 31 жовтня буде тимчасово закрито рух автотранспорту по вулиці Юрія Руфа ( колишня Леонова) на ділянці від вул. Ярмаркової до вул. Салганної.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті
КП «Кременчукводоканал» ліквідовуватиме аварійну ситуацію самопливного колектора d-500 мм, який проходить від вул. Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1 по вул. Юрія Руфа, - йдеться у повідомленні.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер