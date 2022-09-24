У Полтаві водій автомобіля Kia Ceed наїхав на 75-річну жінку – потерпілу госпіталізовано

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Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 23 вересня, близько 15.30, на проспекті Богдана Хмельницького в обласному центрі. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

Попередньо встановлено, що поблизу однієї із багатоповерхівок автомобіль Kia Ceed, під керуванням 39-річного водія, рухаючись заднім ходом допустив наїзд на 75-річну місцеву жительку. Унаслідок ДТП травмовану жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.