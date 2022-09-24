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Кременчук, Путін проти українського народу

Окупанти використали хімічну зброю для атаки українських позицій на південному напрямку

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 501

 

Безпілотник зс рф скинув гранати з отруйною речовиною - медикам вдалося врятувати життя українських солдатів

Окупаційні російські війська атакували позиції ЗСУ хімічною зброєю на південному напрямку. Про це 24 вересня в ранковому зведенні повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров - відео опубліковане на офіційній сторінці у Facebook.

За інформацією командування, росіяни скинули з безпілотного літального апарата контейнери з небезпечною речовиною на позиції українських військових. Попередньо, це була хлоропікринова граната К-51. Завдяки бойовим медикам, які оперативно надали солдатам необхідну допомогу, вдалося уникнути жертв — життю українських воїнів зараз нічого не загрожує.

Хлоропікрин — це рідина з різким запахом, яка у високих концентраціях дуже отруйна і належить до II класу небезпеки. Хлоропікрин сильно подразнює шкіру і слизові оболонки, спричиняє набряк легень, бронхіт, рясну сльозотечу, м'язові конвульсії, ураження шкірного покриву, блювання, біль у шлунку, втрату свідомості. Симптоми виникають раптово та позбавляють солдатів боєздатності, а з концентрацією 2 мг/л людина вмирає за лічені хвилини.

Речовину використовують у радянській газовій гранаті К-51, розробленій наприкінці 1970-х років для розгону демонстрантів та ураження противників під час бойових дій. Вона має герметичний пластиковий корпус із металевим дном. Детонація відбувається завдяки запалу, після початку горіння спеціальна речовина всередині гранати розширюється, вибиває дно, і в результаті розпилюється хмара отруйної речовини. Площа ураження одніє гранати становить до 400 кв. м.


Газові гранати К-51

Газові гранати К-51

Як повідомив Владислав Назаров, зс рф зазнають поразки на суші, тому почали активніше завдавати ударів з повітря, зокрема по мирних жителях України. За останню добу вони запустили ракету Х-31 із тактичного літака Су-30 по Куцурубській територіальній громаді, що на Миколаївщині. Обійшлося без жертв.

Крім того, російська армія двічі атакувала Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря, вразивши адміністративну будівлю поряд із портом. Ще один безпілотник моделі Shahed-136 українське ППО збило над морем, проте вибухова хвиля зачепила кілька будинків на березі, внаслідок чого загинув мирний житель. Пізніше було збито ще п'ять російських дронів.

 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти хімічна атака дрон
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