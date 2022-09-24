Протягом серпня у Кременчуці трапилось 47 ДТП, в яких травмовано 9 людей - причини

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 207

Основною причиною ДТП є перевищення швидкості руху та правил маневрування

Патрульна поліція Кременчука наводить статистику дорожньо-транспортних пригод від початку місяця та аналіз причтн їх скоєння.

Про це повідомляється на її офіційній сторінці у Фейсбуці.

З 1-го вересня на території обслуговування батальйону патрульної поліції міста Кременчука трапилося 47 ДТП, в яких 9 людей були травмовані.

Крім того, 4 ДТП сталися за участі пішоходів – в них травмовано 4 людини.

Основними причинами скоєння таких ДТП є:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил проїзду пішохідних переходів;

недотримання дистанції;

керування транспортними засобами в стані сп’яніння.

- Не нехтуйте власною безпекою! Дотримуйтесь ПДР, - звертається до кременчужан Патрульна поліція.