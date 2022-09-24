Протягом серпня у Кременчуці трапилось 47 ДТП, в яких травмовано 9 людей - причини

Патрульна поліція Кременчука наводить статистику дорожньо-транспортних пригод від початку місяця та аналіз причтн їх скоєння.
Про це повідомляється на її офіційній сторінці у Фейсбуці.
З 1-го вересня на території обслуговування батальйону патрульної поліції міста Кременчука трапилося 47 ДТП, в яких 9 людей були травмовані.
Крім того, 4 ДТП сталися за участі пішоходів – в них травмовано 4 людини.
Основними причинами скоєння таких ДТП є:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер