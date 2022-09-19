Лікарні «Кременчуцька» виділили кошти на утеплення будівлі

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Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міськради виділили 470,3 тис. гривень на оплату робіт з термомодернізації будівлі «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Відповідне рішення виконавчого комітету затвердила Кременчуцька міськрада на позачерговій сесії 16 вересня 2022 року, документ є у розпорядженні редакції.

Нагадаємо, у серпні в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» відремонтували діагностичну лабораторію та рентгенкабінет. Також днями ця лікарня отримала наркозно-дихальний апарат виробництва Данії, цифровий електрокардіограф та шприцевий двоканальний інфузомат виробництва Німеччини

Як виглядає нове приймальне відділення лікарні «Кременчуцька» з фото «янголів у білих халатах»