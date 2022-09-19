Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькій РВА розповіли про ліквідацію наслідків стихії та оперативну ситуацію у районі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 119

 

У шістьох територіальних громадах Кременчуччини зникала електроенергія через сильні пориви вітру

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав з інформації про ліквідацію наслідків стихії у районі.

— Учора ввечері були обриви проводів та переривання подачі електроенергії в населені пункти Глобинської, Семенівської, Градизької, Омельницької, Оболонської та Кременчуцької територіальних громад. Ремонтні бригади «Полтаваобленерго» одразу приступили до ліквідації аварійних ситуацій. Станом на ранок електропостачання у більшості населених пунктів поновлено. Роботи тривають. Найближчого часу електропостачання буде поновлено по всьому району, — заявив Олег Лєднік.

Він також повідомив про оперативну ситуацію у районі за минулі вихідні.

За суботу та неділю громадяни 9 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного правопорушника складено адмінпротокол про домашнє насильство. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто 4-х водіїв. Одного громадянина поліцейські затримали за розповсюдження наркотичних речовин. Щодо нього порушене кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Рятувальники ДСНС вчора виїжджали на гасіння пожежі у Кременчуці на вулицю Республіканську, на ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов у Горішні Плавні, Кривуші та Новознам’янку. А ще вони врятували кота — дістали його з дерева по вулиці Тараса Бульби у Кременчуці. У суботу вони допомогли врятувати чоловіка, який тривалий час не відчиняв двері у будинку на вулиці Троїцькій у Кременчуці.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район електроенергія Полтаваобленерго ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх