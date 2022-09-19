У Кременчуцькій РВА розповіли про ліквідацію наслідків стихії та оперативну ситуацію у районі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 119

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав з інформації про ліквідацію наслідків стихії у районі.

— Учора ввечері були обриви проводів та переривання подачі електроенергії в населені пункти Глобинської, Семенівської, Градизької, Омельницької, Оболонської та Кременчуцької територіальних громад. Ремонтні бригади «Полтаваобленерго» одразу приступили до ліквідації аварійних ситуацій. Станом на ранок електропостачання у більшості населених пунктів поновлено. Роботи тривають. Найближчого часу електропостачання буде поновлено по всьому району, — заявив Олег Лєднік.

Він також повідомив про оперативну ситуацію у районі за минулі вихідні.

За суботу та неділю громадяни 9 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного правопорушника складено адмінпротокол про домашнє насильство. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто 4-х водіїв. Одного громадянина поліцейські затримали за розповсюдження наркотичних речовин. Щодо нього порушене кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Рятувальники ДСНС вчора виїжджали на гасіння пожежі у Кременчуці на вулицю Республіканську, на ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов у Горішні Плавні, Кривуші та Новознам’янку. А ще вони врятували кота — дістали його з дерева по вулиці Тараса Бульби у Кременчуці. У суботу вони допомогли врятувати чоловіка, який тривалий час не відчиняв двері у будинку на вулиці Троїцькій у Кременчуці.