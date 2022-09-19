На Кременчуччині дерево розчавило автомобіль

18 вересня о 21.00 до служби порятунку надійшла інформація про те, що в селі Нова Знам'янка на автомобіль звалилося дерево і практично його розчавило. Про це повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.
На місце події прибули працівники місцевої пожежної охорони Нової Знам'янки та за допомогою бензопили ліквідували наслідки негоди – розпиляли дерево та прибрали його з автомобіля та з проїжджої частини.
Під час події ніхто не постраждав.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер