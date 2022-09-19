У Кременчуці палала літня кухня

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Пожежа виникла у приватному домоволодінні на вулиці Республіканській

18 вересня близько 20.00 у приватному домоволодінні на вулиці Республіканській загорілася літня кухня. Як сповістило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, на місце виклику направили рятувальників 15 ДПРЧ.

Коли вогнеборці прибули, то встановили, що вогонь охопив весь шиферний дах літньої кухні. О 20.19 займання локалізували та о 20.53 – ліквідували. На пожежі ніхто не постраждав.

На місці працювали два пожежні автомобілі та 8 чоловік особового складу ДСНС. Причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються.