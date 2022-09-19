«Нас переїхав «Манчестер Сіті»: «Кремінь» феєрично повернувся на рідну арену розгромив «Гірник-Спорт»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 327

Футболісти «Кременя» у першому для себе по-справжньому домашньому матчі встановили особистий рекорд у Першій лізі по забитих голах. Вчора, 18 вересня, «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» переміг «Гірник-Спорт» з рахунком – 7:0. Попередній рекорд кременчужан – 8:0, у 2016 році «Кремінь» переміг «Арсенал-Київщину» у Другій лізі.

«Кремінь» - «Гірник-Спорт» - 7:0

Голи: Фальковський 35, Азізов 42, Глоба 45+1, 50, Галоян 57, Галата 74, з пенальті, Товкач 84

«Кремінь»: Єрмолов, Азізов, Аркуша, Кальчук, Агапов (Товкач 75), Панчишин, Фальковський (Матвєєв 60), Галата, Глоба (Лісняк 69), Галоян (Молько 60), Куць (Вівдич 46). Запасні: Музичка, Пилипенко, Сидоренко Д.О., Бондар, П’ятибрат, Савіцький. Головний тренер: Роман Локтіонов

«Гірник-Спорт»: Дворник, Малакі, Хондак (Черниш 46), Цвіренко, Сметанін, Бодня, Сейтхалілов (Посєвкін 61), Підручний (Горбаченко 39), Сьомка (Шептіцький 70), Шинкаренко Д. (Сологуб 46), Сеницький. Запасні: Клімов, Шинкаренко В., Громенко, Трохимчук, Ніколишин. Головний тренер: Ігор Жабченко

Попередження: Сейтхалілов 26, Малакі 28, Черниш 67 - Аркуша 59

Команди на перших хвилинах матчу придивлялися один до одного. Переломним моментом стало завершення першого тайму, коли «Кремінь» відкрив рахунок. Капітан «Кременя» Галата продерся крізь правий край і вистелив передачу на Фальковського, а Данило в дотик з правої ноги пробив точно в кут – 1:0.

Не встигли гості оговтатися від шоку, як Агапов прорвався крізь редути суперників і перед самим входом у карний майданчик був збитий Сеницьким. Давронбек Азізов хорошим обвідним ударом з лівої ноги не пробив, а саме реалізував цей штрафний удар – 2:0. «Гірник-Спорт» намагався вийти зі складної ситуації. Замість центрхава Підручного вийшов форвард Горбаченко, який навіть у верховій боротьбі загрожував воротам Єрмолова.

«Кремінь» спіймав кураж і сповна використав перший тайм. Галата вже на лівому фланзі проявив хороше розуміння гри й закинув передачу на хід Глобі, Андрій вискочив на воротаря й елегантно його перекинув – 3:0. Ідеальнішого першого тайму годі було господарям і бажати, проте початок другого вийшов не менш успішним. Вівдич, в перерві замінивши Куця, підхопив перший м’яч після відскоку, відпасував на Глобу, і Андрій з лівого краю оформив дубль – 4:0. А на куражі Вівдич із Галояном розкатали ще одну потенційно гольову атаку, і лише відсутність своєчасного останнього пасу зірвала це взяття воріт.

Проте ще через кілька хвилин стався і п’ятий гол. Галата продерся через лівий фланг і пасував у центр, м’яч відскочив до Галояна, і Сімон переграв Дворника – 5:0. Цей матч – як нічний кошмар, який не закінчується, для «Гірник-Спорта». Черниш, який вийшов на заміну, збив когось із кременчужан після входу в карний майданчик, і Денис Галата ще й реалізував пенальті до своїх трьох гольових передач – 6:0. Відразу ж міг бути й сьомий гол – Лісняк із вбивчої позиції не встиг забити після прострілу Вівдича. І це було лише відкладення – через кілька хвилин господарі розірвали правий фланг оборони «Гірник-Спорта», Азізов прострілив – на дальній стійці Артем Товкач замкнув передачу ударом у дотик із правої ноги. 7:0.

Денис Галата став Man of the Match. Після гри юні футболісти МФК «Кремінь» фотографувалися зі своїм кумиром. Хлопці розповіли «Телеграфу», що слідкують за іграми основної команди, а їх улюбленцем є саме Денис Галата, який також зростав на цьому полі.

М Команда I П Н П РМ О 1 "Оболонь" 4 3 1 0 6-2 10 2 "Металург" 4 2 1 1 7-7 7 3 "ЛНЗ" 4 2 1 1 4-2 7 4 "Кремінь" 4 2 1 1 13-6 7 5 "Чернігів" 3 1 1 1 3-2 4 6 "Скорук" 4 0 2 2 4-8 2 7 "Гірник-Спорт" 2 0 1 1 1-8 1 8 "Полтава" 3 0 0 3 2-5 0

Це найбільша перемога в історії «Кременя» у Першій лізі (попередня – 6:1 над макіївським «Шахтарем») і найбільша поразка за час виступів «Гірник-Спорта» (раніше бувало 0:6 від СК «Дніпро-1» та київського «Динамо»).

«Дуже шкода, що довелося, грати без уболівальників»

Головний тренер «Кременя» Роман Локтіонов після гри подякував Збройним Силам України за можливість жити та грати.

- Традиційно, хочу подякувати ЗСУ, за те що вони дають нам можливість жити та грати у футбол. Хочу привітати наших вболівальників з цією перемогою. Думаю, що їм сподобалась гра команди та результат. Що стосується матчу, сьогодні грало дві команди з молодими гравцями. «Кремінь» виявився сьогодні найсильнішим. Зробили все, що запланували. Знали, як будувати матч і найголовніше, була реалізація моментів на дуже високому рівні. З цього і випливає результат матчу.

Тренер Роман Локтіонов у новій формі

- Вітаємо вас з поверненням на рідну арену, сьогодні як кажуть «і стіни допомагали». Цей фактор вплинув на результат?

- Дуже школа, що сьогодні довелося, грати без уболівальників. Сподіваюсь, що вони дивились трансляцію і підтримували нас. Усіх вітаю з цією перемогою. Такого футболу вони давно не бачили.

- Головний тренер «Гірника-Спорт» Ігор Жабченко зробив вам сьогодні комплімент, що їх переїхав Манчестер Сіті…

- Іноді трапляється, що одна команда грає, а друга ні. У нас сьогодні все виходило. Все що ми запланували, ми реалізували. Вивчили слабкі сторони супротивника та працювали над реалізацією власних моментів. Ми не зупиняємось, продовжуємо працювати далі та покращувати свій результат. Сьогодні, відпочинемо, а вже у п’ятницю у нас матч з «Полтавою». Забуваємо цей результат і ідемо далі.

«Нас переїхав «Манчестер Сіті»

Головний тренер «Гірник-Спорта» Ігор Жабченко попри шалені результати вийшов до журналістів та взяв відповідальність за цей матч на себе.

- Нам дуже соромно, відповідальність за цей матч ми беремо на себе. Не вдалось донести до футболістів, те що ми хотіли бачити на полі. Сьогодні, на стадіоні була присутня тільки одна команда і це – «Кремінь». Ми повністю програли боротьбу, усе що можливе, ми програли. У першому таймі за одну хвилину, ми пропустили два голи. Після, чого наша команда посипалась, і не було ніякої гри. Якщо, казати чесно, то з перших хвилин матчу від нашої команди не було видно ніякої зарядженості.

- У вас молода команда, як і у ваших суперників. Можливо не вистачило досвідчених гравців?

- Молоді хлопці повинні заробляти собі ім’я в футболі, але так, як ми сьогодні виглядали це дуже плачевний результат.

- В історії вашої команди, мабуть, не було ще такої нищівної поразки?

- Так, в історії такого ще не було. З київським «Динамо» ми грали на кубок, то ми пропустили шість м’ячів у свої ворота. Сьогодні нас переїхав не «Динамо» (Київ), а… «Манчестер Сіті».

- Як ви оцінюєте гру ваших суперників?

- Гарна команда. Якщо, вони забили сім м’ячів нам, значить команда на високому рівні. Ми своєю чергою дозволили робити усе що завгодно.