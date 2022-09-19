Світловодчан просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 955

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Виконавчий комітет Світловодської міської ради звертається до мешканців громади з проханням найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись всіх необхідних заходів безпеки.

Нагадуємо, що на території нашої громади знаходиться гідротехнічна споруда. Наявними у противника засобами ураження важко спричинити її руйнування, яке могло б призвести до катастрофічного затоплення, проте можливі незначні пошкодження та паніка серед містян.