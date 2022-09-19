За добу на Полтавщині перевірили понад 1410 осіб

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 390 транспортних засобів та більше ніж 1970 осіб. Про це повідомила пресслужба поліції.
Аби захистити населення від ворожих зазіхань, правоохоронці слідкують за дотриманням обмежень воєнного стану, контролюють переміщення людей, а також виявляють можливих пособників ворога та причетних до діяльності російських диверсійних груп.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер