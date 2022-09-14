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Левко Лук'яненко чи Симон Петлюра: які 30 вулиць рекомендували перейменували у Кременчуці

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 137

 

Остаточне затвердження вулиць має відбутися на сесії Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 14 вересня, у Кременчуці на засіданні комісії з перейменування затвердили список з 29 вулиць, які винесуть на розгляд депутатів Кременчуцької міської ради.

Завершилося голосування за другий етап перейменування вулиць в Кременчуці
— Голосування тривало з 17 серпня до 6 вересня. Кременчужани віддали 6451 голос: 6148 проголосували в електронному форматі й 33 у письмовому, — зауважив голова комісії та секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

На комісії запропонували не називати вулиці абстрактними назвами. Оскільки вулиця Горького ще й географічно не прив'язана до рятувальників, тому представники комісії вирішили обрати між варіантами на честь Левка Лук'яненка та Симона Петлюри, проте голоси розділилися. Тому остаточне слово скажуть депутати Кременчуцької міської ради.

На честь Калиновича пропонували обрати між двома вулицями, де перемогла ця пропозиція: пров. Інтернаціональний та проїзд Макаренка.

Провулок Льва Толстого може стати вулицею. Питання про зміну мають вирішити до засідання сесії Кременчуцької міської ради.

У провулку Кутузова переміг варіант на честь Львова, проте вирішили обрати кременчужанина Ашкаренка, який був керівником професійної трупи, керував аматорським театром в Кременчуці.

Третій етап голосування розпочнеться 19 вересня й триватиме до 9 жовтня. На голосування винесуть наступні 30 вулиць (до 90 номера включно).

Які назви вулиць рекомендувала комісія з перейменування:

  • пров. Грозненський - пров. Джохара Дудаєва
  • вул. Декабристів –  вул. Шестидесятників
  • пров. Декабристів – пров. Придніпровський
  • пров. Дмитра Шостоковича – пров. Братів Майбородів
  • вул. Добролюбова – вул. Січових Стрільців
  • пров. Ернста Тельмана – пров. Савинський
  • вул. Зої Космодем’янської – вул. Харитини Пекарчук
  • вул. Івана Сєченова – вул. Івана Піддубного
  • пров. Інтернаціональний – пров. Миклухи-Маклая
  • пров. Комарова (с. Потоки) -  пров. Затишний
  • пров. Краснопрудний – пров. Богдана Ступки
  • вул. Кронштадтська – вул. Батуринська
  • пров. Кутузова – пров. Григорія Ашкаренка
  • вул. Левітана – вул. Івана Багряного
  • вул. Лейтенанта Шмідта – вул. Івана Нагнибіди
  • вул. Леонова – вул. Юрія Руфа
  • вул. Леонова (с. Придніпрянське) – вул. Миру
  • вул. Лермонтова – вул. Віктора Баранова
  • вул. Ломоносова – вул. Євгена Патона
  • вул. Лізи Чайкіної – вул. Валентини Федько
  • пров. Лізи Чайкіної - пров. Олени Теліги
  • пров. Льва Толстого – вулиця Квітки Цісик
  • пров. Макаренка – пров. Князя Олега
  • пров. 2-й Макаренка – Леоніда Миколаєнка
  • проїзд 1-й Макаренка – проїзд Володимира Константиновича
  • проїзд 2-1 Макаренка – проїзд Івана Калиновича
  • пров. Марини Раскової – пров. Катерини Зарицької
  • вул. Маршала Говорова – вул. В’ячеслава Чорновола
  • пров. Маршала Говорова – пров. В’ячеслава Чорновала.
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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування деколонізація дерусифікація
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