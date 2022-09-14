Левко Лук'яненко чи Симон Петлюра: які 30 вулиць рекомендували перейменували у Кременчуці

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 137

Сьогодні, 14 вересня, у Кременчуці на засіданні комісії з перейменування затвердили список з 29 вулиць, які винесуть на розгляд депутатів Кременчуцької міської ради.

— Голосування тривало з 17 серпня до 6 вересня. Кременчужани віддали 6451 голос: 6148 проголосували в електронному форматі й 33 у письмовому, — зауважив голова комісії та секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

На комісії запропонували не називати вулиці абстрактними назвами. Оскільки вулиця Горького ще й географічно не прив'язана до рятувальників, тому представники комісії вирішили обрати між варіантами на честь Левка Лук'яненка та Симона Петлюри, проте голоси розділилися. Тому остаточне слово скажуть депутати Кременчуцької міської ради.

На честь Калиновича пропонували обрати між двома вулицями, де перемогла ця пропозиція: пров. Інтернаціональний та проїзд Макаренка.

Провулок Льва Толстого може стати вулицею. Питання про зміну мають вирішити до засідання сесії Кременчуцької міської ради.

У провулку Кутузова переміг варіант на честь Львова, проте вирішили обрати кременчужанина Ашкаренка, який був керівником професійної трупи, керував аматорським театром в Кременчуці.

Третій етап голосування розпочнеться 19 вересня й триватиме до 9 жовтня. На голосування винесуть наступні 30 вулиць (до 90 номера включно).

Які назви вулиць рекомендувала комісія з перейменування: