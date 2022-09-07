Завершилося голосування за другий етап перейменування вулиць в Кременчуці

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Опівночі завершилося голосування за другий етап перейменування вулиць у Кременчуці. Голосування за 30 вулиць тривало до 6 вересня включно. Після опрацювання вулиці винесуть на обговорення комісії з увічнення пам’яті й перейменування міських об’єктів. Як показала практика, то не завжди варіант, який обрали кременчужани, підтримає комісія.

Після засідання комісії остаточне рішення, щодо перейменування ще 30 вулиць у Кременчуці мають затвердити депутати на сесії Кременчуцької міської ради.

Поки пропонуємо вам переглянути, які нові назви вулиць обрали кременчужани (голосування станом на 22.00).