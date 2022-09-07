Поліція розшукала у Кременчуці безвісно зниклу 16-річну дівчину з Котелевщини

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Вчора, 6 вересня, близько 19.30, до сектору поліцейської діяльності №1 (смт Котельва) Полтавського районного управління поліції звернулася жителька селища з повідомленням про зникнення її неповнолітньої доньки. Поліцейські негайно розпочали пошуки 16-річної дівчини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— До нас звернулась місцева мешканка з проханням розшукати її 16-річну доньку, яка ще зранку пішла з дому та не повернулась. Отримавши повідомлення про безвісне зникнення дитини на її пошуки негайно було направлено максимальну кількість особового складу підрозділу поліції. У ході пошукових заходів ми отримали оперативну інформацію, що дівчина може перебувати у місті Кременчук. Під час перевірки цієї інформації колеги Кременчуцького районного управління поліції близько 20-ї години розшукали дівчинку. Вона перебувала на вокзалі у Кременчуці. Дитину доставили до Полтави та повернули матері, — розповів начальник сектору поліцейської діяльності №1 Андрій Аджубей.

Наразі обставини та причини події з’ясовує ювенальна поліція.