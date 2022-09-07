На Полтавщині знайшли співорганізаторів, які переправляли через кордон військовозобов'язаних

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 334

На Полтавщині викрили схему переправлення через кордон військовозобов'язаних полтавців. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, 38-річна жителька Чернівецької області за грошову винагороду спільно з мешканцями Полтавської та Чернівецької областей налагодила схему незаконного перетину державного кордону для військовозобов’язаних громадян України.

Так, житель Полтавщини підшукав двох полтавців, які мали намір виїхати до Румунії та відправив до Чернівецької області, де їх зустріла підозрювана, яка організовувала перетин кордону поза офіційним пунктом пропуску.

Після отримання від чоловіків 6 тис. 400 дол. США правоохоронці затримали жінку. Наразі за клопотаннями слідчого та прокурора судом підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

У поліції Полтавщини додали, що фігурантку справи затримали в одному з готелів Чернівецької області поблизу кордону з Румунією. Вона зустрічала полтавців та організовувала перетин кордону поза офіційним пунктом пропуску. Вартість такого «трансферу» складала 3,2 тис. доларів з особи.