На Полтавщині на узбіччі знайшли кулемет зі стрічкою набоїв

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На Миргородщині тракторист агропідприємства сьогодні, 14 вересня, під час дискутування буряну на узбіччі дороги знайшов кулемет та понад 200 набоїв до нього. Про знайдену зброю він одразу повідомив офіцеру поліції однієї з тергромад району.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Офіцери поліції Сергій Кайола та Станіслав Шестопалов попередили заявника про дотримання заходів безпеки (зокрема, на забороні підходити до небезпечної знахідки й торкатися її), передали повідомлення на службу 102 та негайно прибули на місце події.

Виявлений на узбіччі кулемет з набоями поліцейські прийняли для оформлення необхідних матеріалів та ухвалення правового рішення, згідно з вимогами чинного законодавства. Тепер правоохоронцям належить з’ясувати походження зброї та боєприпасів для вжиття відповідних превентивних заходів.

— Нагадаємо, добровільно здана органам влади зброя звільняє від кримінальної відповідальності. Відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, не підлягає кримінальній відповідальності за їх носіння, зберігання, придбання, передачу без законних на те підстав. В іншому випадку, особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Суд може призначити винному у вчиненні такого злочину від 3 до 7 років позбавлення волі, — йдеться у повідомленні Відділу комунікації.

Поліція Полтавщини закликає громадян повідомляти про заборонені предмети до поліції для їх подальшого знешкодження, знищення чи передачі Збройним силам України. Це можливо зробити за номером 102 або через чат-бот Головного управління поліції Полтавської області у Telegram: @Police102Poltava_bot.