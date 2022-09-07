Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Кременчук, Допомога військовим

5 годин слухали канонаду: волонтери з Кременчука доставили допомогу військовим на Херсонщину

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 292

 Допомогу збирали швидко, адже бої йдуть жорсткі

Цими вихідними волонтерка з Кременчука Ольга Назарова доставила військовим допомогу на Херсонський напрямок. Харчові продукти збирали й на офісі Видавничого дому Приватна газета. Наразі волонтерка збирає кошти на авто бійцям, адже їх транспорт згорів. 

 

Директор Видавничого дому Приватна газета та власник сайту ТелеграфЪ Сергій Кулясов подякував усім, хто долучився до збору допомоги:

- Собираем в редакции помощь бойцам херсонского напрямка - приходит бабуся-божий одуванчик и приносит банку тушонки и две шоколадки "нашим мальчишкам". Б..ть, чуть не заплакал - кого они хотят победить?! Всё будет Украина!
На своїй сторінці в фейсбуці Ольга Назарова розповіла, що новини про прорив першої лінії оборони рашистів на Херсонщині знали всі. А волонтери знали ще й те, що в тому наступі безпосередньо беруть участь і наші підопічні, окремий взвод снайперів. За добу зібрали, що везти: аптечки, медикаменти, продукти, сигарети, каву, чай, смаколики.
 
- Доїхали до Кривого Рогу, отримуємо повідомлення від бійця: "Не їдьте. Я зайнятий". Звичайно ж, ми поїхали далі. Поки стало добре чутно оту "зайнятість" - суцільна канонада, аж земля двигтить. Далі їхати не можна. Зупинились на заправці, слухали той щільний бій, годували наляканих бездомних собак і спостерігали, як у напрямку КР кожні 3-5 хвилин пролітають медичні машини: з увімкненими маячками туди, з вимкненими назад, але на такій же шаленій швидкості... Простояли так майже 5 годин, поки трішки стихло. Отримали від хлопців повідомлення: "Їдемо до вас"... Дочекались! Живі!!!
...Приїхали удвох, аж чорні від втоми... Трішки поговорили, зробили пару фоток вже в сутінках, перевантажили все з буса в їх, позичений у сусідів, пікап, (бо їх машина згоріла), поїхали... Фоток передачі вантажу не зробили, не було можливості. Правда, хлопці пообіцяли, що там на місці по світлому сфоткають все і пришлють фото. Але, судячи з того, що досі не прислали - їм там не до фотосесій. Тож, звіт буде без фото - вже, як є, вибачте. Продублюю ті пару фото, які зробили при зустрічі, фото, як годували собак, і фото того, що лишилось від їх машини... - розповіла волонтерка. 
 
Волонтерка зараз збирає кошти, щоб якнайшвидше купити хлопцям автомобіль — без нього їм ніяк не можна...
Для гривень:
Картка ПриватБанку: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга.
Для валюти:
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha
2
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ Херсонська область
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх