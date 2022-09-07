5 годин слухали канонаду: волонтери з Кременчука доставили допомогу військовим на Херсонщину

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 292

Цими вихідними волонтерка з Кременчука Ольга Назарова доставила військовим допомогу на Херсонський напрямок. Харчові продукти збирали й на офісі Видавничого дому Приватна газета. Наразі волонтерка збирає кошти на авто бійцям, адже їх транспорт згорів.

Директор Видавничого дому Приватна газета та власник сайту ТелеграфЪ Сергій Кулясов подякував усім, хто долучився до збору допомоги:

- Собираем в редакции помощь бойцам херсонского напрямка - приходит бабуся-божий одуванчик и приносит банку тушонки и две шоколадки "нашим мальчишкам". Б..ть, чуть не заплакал - кого они хотят победить?! Всё будет Украина!

На своїй сторінці в фейсбуці Ольга Назарова розповіла, що новини про прорив першої лінії оборони рашистів на Херсонщині знали всі. А волонтери знали ще й те, що в тому наступі безпосередньо беруть участь і наші підопічні, окремий взвод снайперів. За добу зібрали, що везти: аптечки, медикаменти, продукти, сигарети, каву, чай, смаколики.

- Доїхали до Кривого Рогу, отримуємо повідомлення від бійця: "Не їдьте. Я зайнятий". Звичайно ж, ми поїхали далі. Поки стало добре чутно оту "зайнятість" - суцільна канонада, аж земля двигтить. Далі їхати не можна. Зупинились на заправці, слухали той щільний бій, годували наляканих бездомних собак і спостерігали, як у напрямку КР кожні 3-5 хвилин пролітають медичні машини: з увімкненими маячками туди, з вимкненими назад, але на такій же шаленій швидкості... Простояли так майже 5 годин, поки трішки стихло. Отримали від хлопців повідомлення: "Їдемо до вас"... Дочекались! Живі!!!

...Приїхали удвох, аж чорні від втоми... Трішки поговорили, зробили пару фоток вже в сутінках, перевантажили все з буса в їх, позичений у сусідів, пікап, (бо їх машина згоріла), поїхали... Фоток передачі вантажу не зробили, не було можливості. Правда, хлопці пообіцяли, що там на місці по світлому сфоткають все і пришлють фото. Але, судячи з того, що досі не прислали - їм там не до фотосесій. Тож, звіт буде без фото - вже, як є, вибачте. Продублюю ті пару фото, які зробили при зустрічі, фото, як годували собак, і фото того, що лишилось від їх машини... - розповіла волонтерка.