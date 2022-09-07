Загальна мобілізація: ще двом категоріям чоловіків пропонують дати відстрочку від призову

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7726, який пропонує звільнити від призову по мобілізації ще дві категорії чоловіків — педагогів у закладах дошкільної освіти та тренерів у державних чи комунальних спортивних закладів.
У пояснювальній записці до законопроєкту пояснюється, що документ передбачає звільнення громадян від мобілізації за умови, що людина працює педагогом у закладі дошкільної освіти або тренером у державному чи комунальному спортивному закладі. Однак від призову звільняються лише ті, хто працює на 0,75 ставки.
А тим, хто вже служить в лавах ЗСУ, хочуть надати можливість демобілізуватися та повернутися до своєї колишньої роботи. При цьому за даними категоріями чоловіків пропонують залишити право призиватись добровільно.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер