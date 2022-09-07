У Горішніх Плавнях триває виставка кераміки Розалії Чабаненко

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У горішньоплавнівському краєзнавчому музеї триває виставка керамічних виробів «Український ярмарок». Це вернісаж робіт відомої опішнянської художниці-керамістки Розалії Чабаненко. Про це повідомила на своїй facebook-сторінці Марина Безсмольна, директорка Краєзнавчого музею м. Горішні Плавні.

Виставка керамічних виробів відомої мисткині відкрилася 22 серпня до Дня Незалежності України та триватиме до 30 вересня. Запрошують відвідати всіх охочих містян і гостей Горішніх Плавнів.

Розалія Чабаненко — досить відома постать в історії української керамології. Вона народилася на Дніпропетровщині, але після закінчення Харківського художньо-промислового інституту переїхала в 1973 р. до Опішні. Де почала працювати на заводі «Художній керамік».

— Цей завод має досить цікаву та давню історію. У 1929 р. за ініціативи кустарів Опішні та навколишніх сіл була організована кооперативно-промислова артіль, де працювали близько 200 людей. У 1969 р. під час активної післявоєнної відбудови України артіль реорганізували у завод «Художній керамік», який проіснував до 2002 р., — розповіла Катерина Ткаченко, заступниця директорки з наукової роботи музею.

У керамічних виробах Розалії Чабаненко оживають чудернацькі баранці, привабливі панянки у національному вбранні, козаки, упізнавані літературні герої. Глиняні витвори мистецтва свідчать про багату фантазію майстрині.

— У фондах горішньоплавнівського краєзнавчого музею зберігаються 17 керамічних виробів знаної мисткині, що були передані місцевою мистецтвознавицею Любов'ю Брагилевою і стали справжньою окрасою колекції декоративно-прикладного мистецтва, — повідомили в сюжеті ТРК «ГОК».

Експозиція «Українська хата», де розміщені керамічні вироби, наповнена теплотою глини та яскравими візерунками. Декоративні скульптури розставлені таким чином, що інсценують традиційне українське село — із церквою у центрі населеного пункту, вітряками, хатами, а нижче, дорогою селяни їдуть на Сорочинський ярмарок.

Відвідати виставку «Український ярмарок» можна від понеділка до п'ятниці, з 8.00 до 17.00 (з перервою на обід з 12.00 до 13.00) за адресою: вул. Космонавтів, 4. Довідки за телефоном: +380672520721

Нагадуємо, що у Дмитрівському музеї триває виставка декоративного розпису, а у Кременчуцькій міській художній галереї триває «Українська вишивка — код нації» на марках і конвертах.