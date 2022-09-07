Стало відомо, скільки коштуватиме пальне в Україні після введення акцизу

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 204

Акциз на пальне може почати діяти вже з 1 жовтня 2022 року

Після введення в Україні акцизу на пальне вартість бензину та дизельного пального на автозаправних станціях підвищиться на 3-4 гривні за літр.

Про це в інтерв’ю телеканалу Еспресо TV розповів директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін.

На його думку, роздрібні ціни зміняться приблизно через 1-2 тижні, оскільки у мереж АЗС деякий час ще буде дешевше пальне, закуплене раніше. Роздрібні ціни можуть збільшитись пропорційно оптовим – приблизно на 4 гривні за літр, або навіть менше – на 2-3 гривні за літр.

Леушкін також повідомив, що за деякий час в Україні з 7% до 20% підвищать ПДВ на паливо. Тобто, воно буде таким, як і до війни.

Зауважимо, що у порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України включено шість законопроєктів щодо акцизних ставок на пальне.

Очікується, що акциз на пальне може почати діяти вже з 1 жовтня 2022 року.