Хворих на ковід все більше: 6 вересня його виявили у 10 кременчужан

6 вересня в місті зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, а це ще більше, ніж учора.
За даними мерії, захворіли п'ять жінок віком від 34 до 63 років, три чоловіки віком від 27 до 70 років та дві дитини віком 1 і 14 років. Із вперше виявлених випадків захворювання вісім пацієнтів перебуває на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два – на стаціонарному лікуванні.
В інфекційному шпиталі зараз знаходиться три людини.
За добу одужало чотири пацієнти. Сьогодні в місті випадків смерті не було.
Всього у Кременчуці налічують 24 201 хворих: одужало 23 443, померло 721.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер