Захворюваність поповзла вгору: 5 вересня ковід діагностували у восьми кременчужан

Вчора, 21:03 Переглядів: 198

5 вересня у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Це найвищий показник за останні кілька місяців. Хоча варто зазначити, що після вихідних показники завжди дещо вищі.

За даними мерії, захворіли чотири жінки віком від 44 до 58 років, три чоловіки віком від 18 до 64 років та дитина віком 4 роки. З вперше виявлених випадків захворювання шість пацієнтів перебуває на лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два – лікуються в інфекційних шпиталях.

В інфекційному шпиталі на лікуванні знаходиться три людини. Випадків смерті від ускладнень ковіду сьогодні не було.

Загалом у Кременчуці налічують 24 191 інфікованих, одужало 23 439, померло 721.