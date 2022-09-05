Хто така нова прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс та як вона обіцяє допомагати Україні

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 1

Про рішучість Ліз Трасс свідчить її заява про готовність застосувати ядерну зброю у разі необхідності захистити інтереси Великобританії та її союзників

Новою прем'єр-міністеркою Великої Британії стала Ліз Трасс, яка здобула перемогу над колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком на виборах очільника Консервативної партії.

Українців насамперед цікавить питання, як Ліз Трасс допомагатиме Україні та реагуватиме на агресію росії.

Нова прем'єрка народилася в Оксфорді в 1975 році в сім'ї професора математики та вчительки. Ліз – старша з чотирьох дітей, має трьох молодших братів. Батьки політика були прихильниками лівих поглядів, і спочатку вона розділяла їхні переконання – разом із матір'ю ходила на мітинги за ядерне роззброєння і проти тодішньої прем'єрки Маргарет Тетчер.

В університетські роки Ліз була ліберал-демократкою. Але після закінчення навчання змінила погляди та перейшла на бік консерваторів.

Свої погляди Ліз змінювала неодноразово, зазначає видання Politico: після референдуму з брекзиту Трасс перейшла з табору противників виходу країни з ЄС на бік його прихильників.

Перш ніж піти у політику, британка працювала у великих міжнародних компаніях, а після двох безуспішних спроб у 2010 році нарешті була обрана депутатом парламенту. Через два роки вона увійшла до складу уряду як міністр освіти.

У різний час Трасс очолювала міністерства довкілля, юстиції та торгівлі у кабінетах трьох британських прем'єрів – Девіда Кемерона, Терези Мей та Бориса Джонсона. А минулого року Трасс очолила зовнішньополітичне відомство.

Наступниця Бориса Джонсона та обіцянки допомогти Україні

47-річну Трасс давно називали потенційною наступницею Джонсона. З початку повномасштабного вторгнення росії вона всіляко підтримувала політику прем'єр-міністра щодо України.

У своїй заяві з нагоди вступу до виборчих перегонів вона нагадала, що «допомагала керувати міжнародною реакцією на війну Путіна і ввела жорсткий пакет санкцій, який очолив світову реакцію, завдавши справжнього болю Путіну та Кремлю».

Наприкінці червня Трасс закликала подвоїти зусилля Заходу на допомогу Києву, щоб президент Володимир Зеленський міг вести переговори з країною-агресором з позиції сили. Політикиня також наголошувала, що спроби вгамувати російського диктатора небезпечні.

- Війна в Україні – це наша війна. Це війна кожного, оскільки перемога України – це стратегічний імператив для всіх нас, – сказала глава МЗС у квітні 2022 року.

Щодо геополітичних загроз, Трасс нещодавно зробила досить різку заяву про те, що у разі свого обрання вона буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме «глобальне знищення». Не важко здогадатися, кому адресовано це повідомлення.

- З кожною ракетою, що влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, яка страждає, ми надаватимемо Україні все більшу підтримку. Ми вже виділили понад чотири мільярди фунтів на різноманітну допомогу і працюємо спільно з партнерами по G7, щоб ввести проти росії більш потужні санкції, підвищити колективний тиск на путінську машину війни та збільшити колективну допомогу Україні, – сказала Трасс у травні.

У планах Трасс — схвалення видачі ліцензій, що дозволяють буріння у Північному морі, щоб збільшити видобуток нафти та газу. Як пише The Times, це призведе до швидкого зниження цін на енергоресурси у Великій Британії.

- Нам потрібен прем'єр-міністр із досвідом, який зможе зайнятися справою з першого ж дня: чи то забезпечення поразки путіна в Україні, чи то стимулювання економіки, – заявила вона.

Отже, можна впевнено сказати, що з приходом Ліз Трасс на посаду прем'єр-міністерки політика Великої Британії щодо України кардинально не зміниться. Російська агресія, як і раніше, буде в центрі уваги та протидії британського зовнішнього курсу. Але чи зуміє нова лідерка мати жорсткішу позицію щодо російської загрози, ніж Борис Джонсон? Скоро ми це побачимо.

За матеріалами OBOZREVATEL