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Де у Горішньоплавнівській громаді не буде світла 8-10 вересня

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 3

 

Енергетики проводитимуть планові роботи

8-10 вересня, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт і технічного обслуговування в електричних мережах, можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у Гроішньоплавніській громаді.

Про це повідомила пресслужба Горішньоплавнівської міської ради.

8 вересня з 8.00 до 18.00 через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, можливі тимчасові перерви в електропостачанні у с. Дмитрівка за адресами:

  • вул. Гоголя (б. 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61);
  • вул. Степова (б. 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40).

9 вересня з 8.00 до 17.00 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж можливі тимчасові перерви в електропостачанні у м. Горішні Плавні за адресами:

  • просп. Героїв Дніпра (б. 48, 54, 58, 62);
  • вул. Добровольського (б. 51, 59).

9 вересня з 8.00 до 20.00 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж можливі тимчасові перерви в електропостачанні у с. Солошине за адресою:

  • вул. Дніпровська (б. 62).

10 вересня з 8.00 до 18.00 через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, можливі тимчасові перерви в електропостачанні у с. Дмитрівка за адресами:

  • пров. Польовий (б. 5, 6, 9);
  • вул. Шевченка (б. 107, 88, 94, 96, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119);
  • пров. Шевченка (б. 1/2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9).

Нагадуємо, що у Горішніх Плавнях запрацював новий «соціальний» маршрут, проїзд у якому безоплатній для всіх.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Горішні Плавні
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