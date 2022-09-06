Де у Горішньоплавнівській громаді не буде світла 8-10 вересня

8-10 вересня, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт і технічного обслуговування в електричних мережах, можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у Гроішньоплавніській громаді.
Про це повідомила пресслужба Горішньоплавнівської міської ради.
8 вересня з 8.00 до 18.00 через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, можливі тимчасові перерви в електропостачанні у с. Дмитрівка за адресами:
9 вересня з 8.00 до 17.00 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж можливі тимчасові перерви в електропостачанні у м. Горішні Плавні за адресами:
9 вересня з 8.00 до 20.00 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж можливі тимчасові перерви в електропостачанні у с. Солошине за адресою:
10 вересня з 8.00 до 18.00 через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, можливі тимчасові перерви в електропостачанні у с. Дмитрівка за адресами:
Нагадуємо, що у Горішніх Плавнях запрацював новий «соціальний» маршрут, проїзд у якому безоплатній для всіх.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер