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Надзвичайні новини

50 кримінальних проваджень щодо зрадників розслідує теруправління ДБР Полтави

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 156

Рахунок йде з 24 лютого — з часу повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 

З початку повномасштабного збройного нападу російських загарбників слідчі управління розслідують 56 кримінальних проваджень проти основ національної безпеки. За фактами державної зради (ст. 111 ККУ) — 47 кримінальних проваджень та 9 — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 ККУ).

22 фігурантам повідомлено про підозру, до суду скеровано 2 обвинувальні акти.

Наприклад, один із колаборантів, якого викрили оперативники ДБР у Полтаві, усіляко виправдовував загарбницьку війну та захоплювався ідеєю так званого «русского мира». Крім того, зрадник вів активну пропаганду у соціальних мережах. У своїх дописах висловлював повну підтримку дій керівництва рф щодо України.

Також викрито десятки правоохоронців, які зрадили присязі й почали служити окупантам.

Кожен зі зрадників обов’язково понесе заслужене покарання.

Управління ДБР Полтави продовжує виявляти на території України майно країни-агресора.

Нещодавно, за клопотанням працівників Бюро, суд передав в управління до АРМА понад 40 вагонів, які належали російській залізниці, вартістю понад 25 млн гривень.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДБР війна
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