На Крюківському мосту перекривають рух по тротуару

Відсьогодні, 6 вересня, на Крюківському мосту перекриють один з тротуарів для пішоходів. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії».
Ремонтні роботи триватимуть до 20 жовтня.
Нагадаємо, на початку липня у Кременчуці заборонили рух громадського транспорту через Крюківський міст під час повітряної тривоги.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер