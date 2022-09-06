На Крюківському мосту перекривають рух по тротуару

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Відсьогодні, 6 вересня, на Крюківському мосту перекриють один з тротуарів для пішоходів. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії».

Ремонтні роботи триватимуть до 20 жовтня.

Нагадаємо, на початку липня у Кременчуці заборонили рух громадського транспорту через Крюківський міст під час повітряної тривоги.