На Полтавщині вантажівка збила пішохода

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5 вересня близько 5.15 на 132 кілометрі дороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Олексіївки Лубенського району) 42-річний водій вантажівки Volvo збив пішохода.

За інформацією Лубенського райвідділу поліції, 43-річного пішохода з травмами ушпиталили до Гребінківської лікарні.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини та причини аварії.