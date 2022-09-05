Легендарний спецпризначенець «Тенгрі» часто бував на Полтавщині

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Під час виконання бойового завдання на війні з російськими загарбниками загинув спецпризначенець, снайпер-розвідник і Народний герой України з позивним «Тенгрі», справжнє ім’я якого не розсекречують навіть після смерті. 3-го вересня у Києві попрощалися з легендою російсько-української війни спецпризначенцем Тенгрі.

Тенгрі з 2014 року рідко бачили в Опішні Полтавської області.

- Людина-Легенда російсько-української війни з 2014 року. Спецпризначенець, снайпер-розвідник із найбільшою кількістю вдало виконаних суперскладних та надзвичайно ризикованих завдань. Про подвиги Великого Воїна ходять легенди по фронту як про взірець сміливості, мужності та іноді перевершення людських можливостей. Професіонал, віртуоз своєї справи, він допомагав всім й навчав молодих воїнів, передаючи свої знання та досвід.

Тенгрі на фронті знали всі підрозділи та особисто керівники спецоперацій, які часто радилися з ним. Найкращі воїни фронту пишалися дружбою з цим Велетнем. Людина-Скала, небагатослівний та частіше мовчазний, кожне його слово було «на вагу золота».

Надійний друг, дуже скромний як для Героя війни з надмірним почуттям справедливості. Він дуже рідко дозволяв собі відпочинок. Колись він сказав: «Кожен день моєї відсутності на фронті може вартувати життя нашим хлопцям. Як я можу їх покинути?», – пише волонтерка Наталія Воронкова.

Вона розповіла, що Тенгрі загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям.

Військового рідко бачили в Опішні, повідомили на фейсбук-сторінці громади.