У Кременчуці прогнозують перші заморозки

У Кременчуці та на Полтавщині синоптики прогнозують заморозки. Про це повідомляє пресслужба міської ради із посиланням на обласний центр з гідрометеорології.
Так, вночі 6-7 вересня 2022 року очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3ºС.
Зазначимо, сьогодні вранці дві метеостанції на Черкащині зафіксували заморозки на поверхні ґрунту. Метеостанція Сміла зафіксувала заморозок на висоті 2 см від поверхні ґрунту інтенсивністю 1ºС, тоді як метеостанція Золотоноша – 3ºС та на поверхні ґрунту -1ºС. Це – найбільш ранні заморозки на Черкащині за останні 30 років спостережень.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер