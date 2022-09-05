У Кременчуці прогнозують перші заморозки

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 544

У сусідній Черкаській області сьогодні вже зафіксували заморозки - вперше за 30 років спостережень

У Кременчуці та на Полтавщині синоптики прогнозують заморозки. Про це повідомляє пресслужба міської ради із посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

Так, вночі 6-7 вересня 2022 року очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3ºС.

Зазначимо, сьогодні вранці дві метеостанції на Черкащині зафіксували заморозки на поверхні ґрунту. Метеостанція Сміла зафіксувала заморозок на висоті 2 см від поверхні ґрунту інтенсивністю 1ºС, тоді як метеостанція Золотоноша – 3ºС та на поверхні ґрунту -1ºС. Це – найбільш ранні заморозки на Черкащині за останні 30 років спостережень.



