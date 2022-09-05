У Кременчуці народився хлопчик вагою 4700 г. Як повідомляє пресслужба міської ради, дитина поповнила родину переселенців з Харкова.
Мама малюка каже, що перший син родини мав вагу 4200 — тож молодший перегнав свого старшого брата.
Зазначається, що протягом минулого тижня, з 29 серпня по 4 вересня у нашому місті народилося 23 хлопчики та 20 дівчаток. Шестеро дітей — у родинах внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці мама з Козельщинського району народила дев'яту дитину.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер