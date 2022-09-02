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Мерія Кременчука витратить понад 1,5 млн грн на придбання автівок для спецпідрозділу поліції

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 233

  

За кошти міського бюджету поліції придбають автомобілі Renault DUSTER

Депутати Кременчуцької міської ради на позачергової сесії, яка відбулася сьогодні, 2 вересня, затвердили рішення виконавчого комітету про виділення коштів із Стабілізаційного фонду міського бюджету на придбання автомобілів Renault DUSTER.

Кошти у сумі 1 млн 555 тис грн перераховуються Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області на придбання автомобілів для потреб підрозділу батальйону поліції особливого призначення, який обслуговуватиме Кременчук. З них понад 51 тис грн використають на реєстрацію транспортних засобів, а 1 млн 504 тис грн – на купівлю автівок. Скільки їх планується придбати в рішенні не зазначено, але зважаючи на середню вартість автомобілів Renault DUSTER вочевидь, що два.

Нагадаємо, минулого тижня Кременчуцька міська рада затвердили рішення виконавчого комітету про виділення із Стабілізаційного фонду міського бюджету 2 млн грн на придбання автомобіля Renault DUSTER, запчастин до нього та твердопаливного котла для обігріву приміщення КП «Муніципальна варта».

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада поліція Renault
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