Держпродспоживслужба оштрафувала АЗС за завищення цін

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 243

У Кременчуцькому районі оштрафували АЗС за завищенні цін. Про це під час ранкового брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко. Штрафи стягнула Держпродспоживслужба Кременчуцького району за результатами двох позапланових перевірок, розмір склав 22,08 тис. гривень.

Назви АЗС не повідомляють.

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