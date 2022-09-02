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Кременчук, Допомога військовим

Терміново збираємо допомогу військовим, які зробили прорив на Херсонському напрямку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 486

Необхідні продукти харчування, які не треба готувати

Волонтерка з Кременчука Ольга Назарова терміново збирає допомогу для військових, які зробили прорив на Херсонському напрямку. 

Потрібні продукти, які не треба готувати (там немає можливості готувати):

  • консерви м'ясні і рибні,
  • шоколад,
  • печиво,
  • мівіна,
  • кава/чай,
  • цукерки,
  • ковбаса сиров'ялена, 
  • сигарети.
- Хлопці лише сьогодні вийшли на зв'язок після прориву у Херсонській області. Треба все зібрати за завтрашній день, щоб у суботу вранці виїхати, - зауважила волонтерка. 

Допомогу можна приносити у редакцію Видавничого дому Приватна газета, з а адресою вулиця Шевченка, 50А.  

Або перерахувати кошти на картку ПриватБанку: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга.
Для валюти:
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha

Інформацію детальну можна дізнатися за телефоном Ольга - 067-814-2221

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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