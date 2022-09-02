Терміново збираємо допомогу військовим, які зробили прорив на Херсонському напрямку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 486

Необхідні продукти харчування, які не треба готувати

Волонтерка з Кременчука Ольга Назарова терміново збирає допомогу для військових, які зробили прорив на Херсонському напрямку.

Потрібні продукти, які не треба готувати (там немає можливості готувати):

консерви м'ясні і рибні,

шоколад,

печиво,

мівіна,

кава/чай,

цукерки,

ковбаса сиров'ялена,

сигарети.

- Хлопці лише сьогодні вийшли на зв'язок після прориву у Херсонській області. Треба все зібрати за завтрашній день, щоб у суботу вранці виїхати, - зауважила волонтерка.

Допомогу можна приносити у редакцію Видавничого дому Приватна газета, з а адресою вулиця Шевченка, 50А.

Або перерахувати кошти на картку ПриватБанку: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга.

Для валюти:

PayPal: olga2542@gmail.com

або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha

Інформацію детальну можна дізнатися за телефоном Ольга - 067-814-2221