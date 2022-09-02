Терміново збираємо допомогу військовим, які зробили прорив на Херсонському напрямку

Волонтерка з Кременчука Ольга Назарова терміново збирає допомогу для військових, які зробили прорив на Херсонському напрямку.
Потрібні продукти, які не треба готувати (там немає можливості готувати):
Допомогу можна приносити у редакцію Видавничого дому Приватна газета, з а адресою вулиця Шевченка, 50А.
Або перерахувати кошти на картку ПриватБанку: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга.
Для валюти:
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha
Інформацію детальну можна дізнатися за телефоном Ольга - 067-814-2221
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер