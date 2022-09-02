В управлінні культури і туризму Кременчука змінився керівник

У міському управлінні культури і туризму змінився очільник – з 1 вересня Віталій Волошко (на фото вище) змінив на посту Володимира Кондрашова, який пішов на пенсію. До цього пан Волошко працював заступником начальника управління молоді та спорту Кременчуцької міськради. Він обійматиме цю посаду на період воєнного стану.
Для початку він планує досконально вивчити роботу управління культури і туризму, проаналізувати наявні проблеми.
Він зауважив, що вже має плани на новому робочому місці. Наприклад, зробити ремонт сцени у Міському палаці культури:
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер