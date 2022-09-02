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Кременчук, Культура, Політика

В управлінні культури і туризму Кременчука змінився керівник

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 254

 

Новий очільник Віталій Волошко планує залучати у галузь позабюджетні кошти

У міському управлінні культури і туризму змінився очільник – з 1 вересня Віталій Волошко (на фото вище) змінив на посту Володимира Кондрашова, який пішов на пенсію. До цього пан Волошко працював заступником начальника управління молоді та спорту Кременчуцької міськради. Він обійматиме цю посаду на період воєнного стану.

- Я починав зі спеціаліста у комунальному закладі, працював у Полтаві та Кременчуці, пройшов шлях до працівника виконавчих органів. Знаю систему роботи виконавчих органів, робочі процеси, роботу з бухгалтерією, тому мене поставили адмініструвати управління культури. Зважаючи на те, що зараз воєнний стан, усе було по принципу «хто зможе адміністувати якісно», – розповів ТЪ новий керівник.

Для початку він планує досконально вивчити роботу управління культури і туризму, проаналізувати наявні проблеми.

- Є наполеонівські плани залучати позабюджетні кошти, незважаючи на те, що зараз війна. Галузь культури, на превеликий жаль, не є пріоритетною. Тому будемо намагатися шукати позабюджетні кошти, – поділився Віталій Волошко.

Він зауважив, що вже має плани на новому робочому місці. Наприклад, зробити ремонт сцени у Міському палаці культури:

- Дуже хотілося б її реконстуювати. Сцена у нормальному стані, але б хотілося оновини, бо це візитівка культури нашого міста.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: культура туризм керівник призначення
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