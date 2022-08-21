Генштаб ЗСУ пропонує внести зміни до закону щодо військового обліку жінок

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 309

Генеральний штаб ЗСУ пропонує Верховній Раді внести зміни до закону щодо прийняття жінок на військовий облік. Цей процес пропонують зробити добровільним та розпочати після закінчення війни.

Наразі пропозиції знаходяться на погодженні в інших міністерствах.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, обов'язок постановки жінок на військовий облік є чинною нормою Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу». У ньому визначено перелік військово-облікових спеціальностей, проте у міністерстві його пропонують скоротити.

- Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності й наш варіант законопроекту знаходиться зараз на погодженні в інших міністерствах — такий порядок. Але приймати рішення буде Парламент, — повідомила Маляр.

Що пропонується:

Скорочення Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних — відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;

добровільність постановки на військовий облік жінок, які отримали спеціальності, які будуть у доопрацьованому переліку;

визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду у державі.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року жінки в Україні, які мають певні професії, згідно вимог законодавства мають стати на військовий облік.