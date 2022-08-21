Генштаб ЗСУ пропонує внести зміни до закону щодо військового обліку жінок

Генеральний штаб ЗСУ пропонує Верховній Раді внести зміни до закону щодо прийняття жінок на військовий облік. Цей процес пропонують зробити добровільним та розпочати після закінчення війни.
Наразі пропозиції знаходяться на погодженні в інших міністерствах.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, обов'язок постановки жінок на військовий облік є чинною нормою Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу». У ньому визначено перелік військово-облікових спеціальностей, проте у міністерстві його пропонують скоротити.
Що пропонується:
Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року жінки в Україні, які мають певні професії, згідно вимог законодавства мають стати на військовий облік.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер