Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 17-річну Янкову Альону з її однорічним сином

Відділом №2 Полтавського районного управління поліції встановлюється місце знаходження 17-річної Янкової Альони Русланівни, яка 21 серпня залишила місце проживання та разом із своїм однорічним сином могла направитись до Одеської області.
Про це повідомляє Відділ комунікації Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.
Прикмети розшукуваної:
зріст - 160 см, волосся довге, темного кольору. Була одягнена у штани та светр сірого кольору.
Якщо вам відоме місце перебування даної особи, правоохоронці просять повідомити до чергової частини відділу №2 Полтавського районного управління поліції за номерами 099-044-7379, 066-593-18-43 або за номером 102.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер