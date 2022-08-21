Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 17-річну Янкову Альону з її однорічним сином

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 320

Молода мати з дитиною може прямувати до Одеси

Відділом №2 Полтавського районного управління поліції встановлюється місце знаходження 17-річної Янкової Альони Русланівни, яка 21 серпня залишила місце проживання та разом із своїм однорічним сином могла направитись до Одеської області.

Про це повідомляє Відділ комунікації Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

Прикмети розшукуваної:

зріст - 160 см, волосся довге, темного кольору. Була одягнена у штани та светр сірого кольору.

Якщо вам відоме місце перебування даної особи, правоохоронці просять повідомити до чергової частини відділу №2 Полтавського районного управління поліції за номерами 099-044-7379, 066-593-18-43 або за номером 102.