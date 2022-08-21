Гороскоп на тиждень 22-28 серпня: Овнам - максимальні результати, а Левам випаде щаслива карта

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 179

Гороскоп на тиждень для усіх знаків Зодіаку розповість, хто не буде ні в чому собі відмовляти, кому варто проявити поблажливість до недоліків інших, а кому повернуть старий борг.

Гороскоп на тиждень - Овен

На цьому тижні розташування Марса пом'якшує імпульсивний характер Овнів. Ви можете подивитися на звичні речі під іншим кутом і переосмислити погляди на життя. Сприятливо налагоджувати ділове спілкування і зміцнювати партнерські зв'язки. Саме час піти на мирову з тими, людьми, з якими сталася сварка з вашої причини. Робота в команді принесе максимальні результати. Ваше раціональне ставлення до грошей допомагає зміцнити фінансове становище і зробити великі покупки. Вільні Овни можуть зустріти людину, з яким захочуть пов'язати свою долю.





Гороскоп на тиждень - Тілець

Дрібні неприємності і труднощі, які будуть підстерігати Тільців на цьому тижні не здатні вибити їх з колії. Перед вашими рішучістю і цілеспрямованістю відкриваються будь-які двері. Положення Сонця у вашому знаку забезпечить удачу у всіх починаннях і визнання талантів і здібностей. Це підніме самооцінку і зміцнить впевненість у власних силах. В кінці тижня не виключені невеликі грошові надходження. Однак не поспішайте витрачати всю суму, розпорядитеся грошима раціонально. В особистому житті можливі приємні зміни і несподівані повороти подій.





Гороскоп на тиждень - Близнюки

Цей тиждень відкриває перед Близнюками масу нових можливостей і перспектив. Роботи додасться, однак ви сповнені енергії і чудово справляєтеся з поставленими завданнями. Нестандартний підхід до вирішення проблем і кмітливість допоможуть вам досягти високих результатів. Режим економії допоможе вам уникнути непотрібних витрат і наростити подушку безпеки, яка додасть впевненості у завтрашньому дні. В особистому житті ситуація загострюється. Ревнощі однієї зі сторін і відчуття недомовленості можуть спровокувати образи і серйозні сварки. Відверта розмова допоможе прояснити ситуацію.





Гороскоп на тиждень - Рак

Для Раків настає сприятливий період. Ключ до вашого успіху полягає у вашому великому майстерності і професіоналізмі. Ви дуже ефективно контролюєте управління і якість, свій робочий час, ви оптимізуєте, приймаєте нововведення, розвиваєтеся, і не зупиняєтеся на досягнутому. З'являється шанс втілити у життя сміливі ідеї. Ви зможете зміцнити своє фінансове становище за допомогою джерел додаткового доходу або уклавши вигідні угоди. Відносини з коханою людиною складаються гармонійно. Відправляйтеся у спільну поїздку - ця подорож принесе вам незабутні враження та допоможе пристрасті розгорітися з новою силою.





Гороскоп на тиждень - Лев

На цьому тижні Левам захочеться більше свободи дій. Власні інтереси ви ставите на перше місце. Здоровий егоїзм - це гарна якість. Проживіть цей тиждень, балуючи себе приємними дрібницями та покупками. Зірки обіцяють вам успіх, ви зможете втілити в життя давню мрію. Знайомство з впливовими людьми допоможе просунутися по кар'єрних сходах і навіть придбати популярність. У вас в руках щаслива карта. В особистому житті вас чекають приємні зміни.





Гороскоп на тиждень - Діва

На цьому тижні Діви можуть бути занадто зацикленими на власних бажаннях, не особливо зважаючи на потреби оточуючих. Такий стан речей може спровокувати образи і конфліктні ситуації. Не нехтуйте почуттями близьких та постарайтеся їх зрозуміти. У професійній сфері у вас все під контролем - Ви уважні і не втрачаєте жодної важливої деталі. Ініціативність і рішучість допоможуть найамбітнішим просунутися по кар'єрних сходинах. Це допоможе поліпшити матеріальне становище. У будь-якому випадку варто побалувати себе приємними покупками. Нові знайомства на цьому тижні можуть перерости у красиву історію кохання. Це період флірту і романтики.





Гороскоп на тиждень - Терези

Цей тиждень дає Терезам можливість проявити себе і отримати визнання ваших ідей або методів. Ви зможете досягти успіху в професійній та особистій сферах. Сприятливий період для початку нового проекту або зміни роботи. На шляху до досягнення бажаного може встати ваша лінь. Не варто піддаватися спокусі домогтися свого, пішовши на хитрість і маніпуляції. Зловживання своїм становищем може обернутися неприємностями. Фінансове становище радує стабільністю. Можливі невеликі грошові надходження. Вільні Терези зможуть зустріти людину, яка змусити серце битися частіше. Однак не варто поспішати - потрібно дізнатися шанувальника краще.





Гороскоп на тиждень - Скорпіон

Ви пристрасно бажаєте, щоб світ змінився у бік більшої людяності, меншого егоїзму. На цьому тижні ви будете старанно працювати, щоб переконати оточуючих в тому, що загальне поліпшення можливо. У вас менше спокуси діяти і Ви користуєтеся цією вдумливою паузою, щоб розробити стратегії на майбутнє. Дозвольте собі радощі життя, про які давно мріяли. Навіть якщо для цього доведеться витратитися. Всі гроші не заробиш, а підживлювати свою внутрішню енергію потрібно. Ініціатива в особистому житті призведе до бажаного результату.





Гороскоп на тиждень - Стрілець

Стрільцям у відносинах з рідними людьми на цьому тижні варто проявляти більше тактовності. Не будьте занадто вперті або владні - ви ускладните свої відносини. Краще проявіть поблажливість до недоліків інших. У пошуках матеріальних результатів ви сповнені рішучості, готові боротися за свої інтереси і здатні витримати величезний обсяг роботи. У вас все більше і більше труднощів з оплатою рахунків та виникає відчуття, що ви перевантажені проблемами. Не хвилюйся. Можливість з'явиться протягом тижня. Ви можете отримати новий контракт з великими перевагами.





Гороскоп на тиждень - Козеріг

На цьому тижні Козерогам варто більше прислухатися до власної інтуїції та менше – до порад оточуючих. Ваш внутрішній голос допоможе прийняти вірне рішення, яке може змінити життя на краще. Будьте уважні, особливо з малознайомими людьми, бо ризикуєте стати жертвою обману і маніпуляцій. Сприятливий період для вирішення фінансових питань - ви можете зміцнити матеріальне становище. Однак в середині тижня можливі незаплановані витрати. В особистих відносинах саме ви будете людиною, яка згладжує гострі кути і зводить конфлікти нанівець.





Гороскоп на тиждень - Водолій

Водолії на цьому тижні на шляху до успіху, але вам не варто зупинятися на досягнутому. Справа, в яку ви вклали багато сил і часу, принесе відчутний прогрес. Ви будете насолоджуватися своїми маленькими (і великими) перемогами. З'явиться шанс укласти вигідні угоди, ваша «чуйка» на гроші загострюється, і ви чітко усвідомлюватиме, де на вас чекає вигода. В останні кілька тижнів ви стали розумно ставитися до витрат, що допоможе зробити накопичення, які додадуть впевненості у завтрашньому дні. Не виключено, що вам віддадуть борг раніше запланованого терміну. У справах любовних Водоліїв очікують вельми цікаві моменти. Сприятливий час для початку нових відносин.





Гороскоп на тиждень - Риби

На цьому тижні Риби сповнені оптимізму і впевненості у власних силах. Це ідеально, якщо вам потрібно налаштувати важливий проект, прийняти рішення, або поставити нові цілі. Не зациклюйтеся на деталях і недоліках. Прогрес може бути не таким швидким, як би вам того хотілося, проте не варто квапити події. Це стосується як професійної сфери, так і особистого життя. Гарний час для спілкування та нових знайомств. Деякі з них можуть перерости у міцні відносини і палкий роман. Ваші фінансові можливості дозволять зробити великі придбання. Ви не будете ні в чому собі відмовляти.