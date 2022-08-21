Поліція Кременчука оперативно розшукала безвісно зниклу 16-річну дівчину

До поліції Кременчука звернулися батьки неповнолітньої дівчини та повідомили, що близько 00.20 їх донька вийшла до своїх знайомих та не повернулася. Поліція одразу розпочала пошуки 16-річної дівчини.
На її розшук одразу було залучено максимальну кількість особового складу підрозділу поліції. І вже сьогодні, близько 14-ї години Єлизавету Панченко вдалося знайти.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер