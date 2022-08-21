Лише 1 із 20 російських ракет направлено на військові об'єкти, - СБУ

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В СБУ підрахували, що з 20 ракетних ударів, що завдаються по Україні, лише один припадає на військовий об'єкт. Більшість ракет (19 з 20-ти) влучають у цивільну інфраструктуру та вбивають мирних людей.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

- За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя Кремля – тисячі загиблих українців, знищені домівки, діти, які втратили своїх батьків. Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя, - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Telegram.

Проте жоден злочин російських окупантів не залишиться без справедливого покарання, додали у відомстві.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали українських міст. Так, у ніч 21 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську та Миколаївську області.

У Харкові 19 серпня оголосили днем ​​жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по гуртожитках - загинуло більше 40 осіб, досі невпізнаними залишаються вісім жертв.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.

- Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке, - заявив президент у ранковому відеозверненні.

Він зазначив, що одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити їхні можливості й героїв, поширити зневіру, страх і конфлікти.

- Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості, – закликав він.

Командування ЗСУ також закликає усіх бути особливо обережними наступного тижня - рашисти обов'язково скористаються нагодою та будуть наносити удари по містам і селам України напередодні та у День Незалежності України й у День державного прапора України 23-24 серпня.

То ж не ігноруємо повітряні тривоги!