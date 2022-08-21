Лише 1 із 20 російських ракет направлено на військові об'єкти, - СБУ

В СБУ підрахували, що з 20 ракетних ударів, що завдаються по Україні, лише один припадає на військовий об'єкт. Більшість ракет (19 з 20-ти) влучають у цивільну інфраструктуру та вбивають мирних людей.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Проте жоден злочин російських окупантів не залишиться без справедливого покарання, додали у відомстві.
Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали українських міст. Так, у ніч 21 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську та Миколаївську області.
У Харкові 19 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по гуртожитках - загинуло більше 40 осіб, досі невпізнаними залишаються вісім жертв.
Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії.
Він зазначив, що одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити їхні можливості й героїв, поширити зневіру, страх і конфлікти.
Командування ЗСУ також закликає усіх бути особливо обережними наступного тижня - рашисти обов'язково скористаються нагодою та будуть наносити удари по містам і селам України напередодні та у День Незалежності України й у День державного прапора України 23-24 серпня.
То ж не ігноруємо повітряні тривоги!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер