За порушення заборони на навігацію плавзасобів на Полтавщині притягують до відповідальності

З 1 квітня 2022 року забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім військових і поліцейських.
На Полтавщині працівники сектору поліцейської діяльності на воді (м. Кременчук) протягом 13-20 серпня провели превентивні рейди з протидії навігації плавзасобів на водоймах Полтавської області. За їх результатами складено 9 постанов за ст.117 (Порушення правил користування річковими і маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області та нагадує, що з 1 квітня 2022 року забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім військових і поліцейських.
Таке рішення прийняте Полтавською обласною військовою адміністрацією 30 березня 2022 року (Розпорядження № 37).
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер