За порушення заборони на навігацію плавзасобів на Полтавщині притягують до відповідальності

Сьогодні, 20:46 Переглядів: 165

З 1 квітня 2022 року забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім військових і поліцейських.

На Полтавщині працівники сектору поліцейської діяльності на воді (м. Кременчук) протягом 13-20 серпня провели превентивні рейди з протидії навігації плавзасобів на водоймах Полтавської області. За їх результатами складено 9 постанов за ст.117 (Порушення правил користування річковими і маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області та нагадує, що з 1 квітня 2022 року забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім військових і поліцейських.

Таке рішення прийняте Полтавською обласною військовою адміністрацією 30 березня 2022 року (Розпорядження № 37).

- У разі ігнорування зазначених заборон правопорушники нестимуть юридичну відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

Поліція рекомендує власникам плавзасобів дотримуватись обмежень, передбачених режимом воєнного стану, та не порушувати закон, - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавської області.