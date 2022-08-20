На Кременчуччині зіткнулися два мотоцикли, один із яких загорівся - ним керувала 17-річна дівчина

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 447

Учора, 19 серпня, близько 19.30, біля села Мозоліївка Глобинської громади зіткнулися два мотоцикли, внаслідок чого один із них загорівся. На щастя, учасники дорожньо-транспортної пригоди серйозних тілесних ушкоджень не зазнали. Обставини та причини ДТП з’ясовує поліція.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

- Отримавши інформацію про ДТП, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Глобинщини та патрульні. За попередньою інформацією правоохоронців, на місцевій дорозі біля села Мозоліївка, (Глобинщина) зіткнулися мотоцикли LIFAN, під керуванням водійки, 2005 року народження, та VIPER, під керуванням водія, 2000 року народження. Унаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Через зіткнення мотоцикл LIFAN загорівся. На щастя, учасники ДТП відбулися синцями та подряпинами, - йдеться у повідомленні.

Наразі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують поліцейські, які дадуть правову оцінку даній події в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення.