На Кременчуччині зіткнулися два мотоцикли, один із яких загорівся - ним керувала 17-річна дівчина

Учора, 19 серпня, близько 19.30, біля села Мозоліївка Глобинської громади зіткнулися два мотоцикли, внаслідок чого один із них загорівся. На щастя, учасники дорожньо-транспортної пригоди серйозних тілесних ушкоджень не зазнали. Обставини та причини ДТП з’ясовує поліція.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
Наразі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують поліцейські, які дадуть правову оцінку даній події в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер