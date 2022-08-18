Скоро українці не зможуть отримувати фінансову допомогу одразу від кількох міжнародних організацій

В Україні запускають спеціальну електронну систему дедублікації фінансової допомоги постраждалим від війни задля усунення можливості дублювання такої допомоги від міжнародних організацій. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
Доступ до системи матимуть гуманітарні організації та державні установи, які за її допомогою зможуть швидко визначатимуть, чи потенційні отримувачі грошових виплат від міжнародної організації не отримували їх від інших організацій.
Систему створено на основі відкритого програмного забезпечення OpenG2P, інтегрованого до інфраструктури Дії за фінансування уряду Швеції. Програма не порівнює та не зберігає персональні дані отримувачів допомоги. Доступ до неї матимуть лише міжнародні організації за погодженням з Мінсоцполітики та Мінцифри.
Нагадаємо, що частина переселенців Кременчуччини зможе отримати додаткову грошову допомогу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер