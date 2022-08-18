Скоро українці не зможуть отримувати фінансову допомогу одразу від кількох міжнародних організацій

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 261

В Україні запускають спеціальну електронну систему дедублікації фінансової допомоги постраждалим від війни задля усунення можливості дублювання такої допомоги від міжнародних організацій. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Доступ до системи матимуть гуманітарні організації та державні установи, які за її допомогою зможуть швидко визначатимуть, чи потенційні отримувачі грошових виплат від міжнародної організації не отримували їх від інших організацій.

- Це дозволить уникнути дублювань і надати допомогу якомога більшій кількості людей, - зазначили у Мінсоцполітики.

Систему створено на основі відкритого програмного забезпечення OpenG2P, інтегрованого до інфраструктури Дії за фінансування уряду Швеції. Програма не порівнює та не зберігає персональні дані отримувачів допомоги. Доступ до неї матимуть лише міжнародні організації за погодженням з Мінсоцполітики та Мінцифри.

Нагадаємо, що частина переселенців Кременчуччини зможе отримати додаткову грошову допомогу.