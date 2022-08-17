Робота ДСНС у Кременчуці: понад тисячу виїздів, гасіння 361 пожежі та 14 врятованих людей

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 211

Пожежники та рятувальники ДСНС виїжджали по сигналу «Тривога» в середньому 4 рази на день

Про роботу пожежників та рятувальників Кременчука протягом 7 місяців поточного року на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької РВА розповів керівник Кременчуцького районного управління ДСНС Сергій Геращенко.

За його словами, протягом 7 місяців черговими караулами 2-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Полтавській області, що розташований у Кременчуці, було здійснено 1149 виїздів по сигналу «Тривога». В середньому це виходить по 4 виїзди на день.

Найбільше виїздів було на гасіння пожеж та загорання – 361. З них:

пожежі в житловому секторі – 186;

загорання сухої рослинності – 161;

пожежі на підконтрольних об’єктах – 6;

пожежі у підвальних приміщеннях – 8.

Матеріальні збитки від пожеж у порівнянні з минулим роком збільшились у майже 29 разів! І це без врахування збитків від пожеж, що виникли внаслідок ракетних обстрілів російської армії Кременчуцького нафтопереробного заводу та ТЦ «Амстор». Загальна сума матеріальних збитків від пожеж за 7 місяців досягла 288,9 млн грн проти 10 млн грн за такий же період 2021 року.

До речі, майже стільки ж, а саме 344, було виїздів пожежників району за хибними викликами. А це марне витрачання матеріальних ресурсів, часу та коштів, які вкрай потрібні ДСНС в умовах війни. Отже, перед тим, як викликати пожежників, треба переконатися, що це дійсно потрібно.

- Найбільш поширеними причинами виникнення пожеж було необережне поводження з вогнем, - зазначив Сергій Геращенко.

За його словами, рятувальники Кременчуцького районного управління ДСНС 18 разів виїжджали та приймали участь у ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, 12 разів на гасіння пожеж, що виникли після дорожньо-транспортних пригод, та 5 разів на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Нагадаємо, що це були ракетні удари по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та ТЕЦ, «Кредмашу» та ТЦ «Амстор».

Кременчуцькі рятувальники двічі рятували людей на воді.

Загалом, за словами Сергій Геращенка, за 7 місяців його підлеглими було врятовано 14 людей, що вдвічі більше, ніж минулого року. Нажаль, за цей же період загинуло 29 людей, що майже втричі більше, ніж за такий же період минулого року.