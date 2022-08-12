Нічні звуки вибухів у Кременчуці: версія КРВА

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Вночі по місту та району було чутно звуки, що схожі на вибухи. При цьому спрацювала тільки частина сирен. Водночас загальна повітряна тривога по області, місту та району не оголошувалася.

Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

Станом на 9.00 всі об'єкти критичної інфраструктури працюють у плановому режимі.

- За відсутності офіційної інформації, як пересічний громадянин, можу припустити, що це працювали наші ЗСУ, - поділився Артем Даценко.