Кременчужан наполохала учбова міна

11 серпня, близько 22.30, наряд поліції державної охорони виявив на одній із вулиць Кременчука предмет, схожий на протитанкову міну. Поліція забезпечила охорону місця події до прибуття фахівців.
Як повідомили у пресслужбі поліції, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти ДСНС. За попереднім висновком спеціалістів, предмет, на який вказали містяни, виявився учбовим зразком міни. Загроз для життя та здоров’я громадян немає. Під час огляду прилеглої території інших небезпечних предметів правоохоронці не виявили.
Нагадуємо, що при виявленні підозрілого предмета потрібно суворо дотримуватись заходів особистої безпеки. Зокрема:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер