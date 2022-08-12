Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Надзвичайні новини

Кременчужан наполохала учбова міна

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 345

 

Не чіпайте жодних знайдених предметів - телефонуйте в поліцію

11 серпня, близько 22.30, наряд поліції державної охорони виявив на одній із вулиць Кременчука предмет, схожий на протитанкову міну. Поліція забезпечила охорону місця події до прибуття фахівців.

Як повідомили у пресслужбі поліції, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти ДСНС. За попереднім висновком спеціалістів, предмет, на який вказали містяни, виявився учбовим зразком міни. Загроз для життя та здоров’я громадян немає. Під час огляду прилеглої території інших небезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Нагадуємо, що при виявленні підозрілого предмета потрібно суворо дотримуватись заходів особистої безпеки. Зокрема:

  • у жодному разі не чіпати невідомих предметів або боєприпасів;
  • негайно відійти на безпечну відстань;
  • повідомити про знахідку службу 102 або 101.
Для громадян цілодобово працює телефонна лінія 102, а також альтернативні канали для звернень до поліції: чат-бот у Телеграм (@Police102Poltava) та месенджер у Facebook (Поліція Полтавської області).
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: міна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх