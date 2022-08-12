У Кременчуці в ДТП постраждав мотоцикліст

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11 серпня, близько 16.30, на перехресті вулиць Лейтенанта Дніпрова та Насосної у Кременчуці сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Попередньо відомо, що 31-річна водійка Volkswagen зіткнулася з мотоциклом, під керуванням 42-річного водія.

У результаті ДТП мотоцикліста з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП.