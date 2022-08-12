У Горішніх Плавнях пройде благодійний ярмарок, де збиратимуть кошти для ЗСУ

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Завтра, 13 серпня, з 15.00 до 19.00 у Горішніх Плавнях пройде благодійний ярмарок; збиратимуть кошти на допомогу ЗСУ. Організаторки заходу – Марина Бабченко та Софія Макаренко, засновниці благодійної крамнички «Антрісоль».

Ярмарок відбудеться біля танцювального майданчика в парку Горішніх Плавнів, під час якого місцеві волонтери продаватимуть різні патріотичні речі, аби назбирати кошти для ЗСУ.

Це вже не перший такий ярмарок у Горішніх Плавнях. Серед виробів, які можна буде придбати: продукція благодійної крамнички «Антрісоль», поробки, виготовлені місцевими майстринями, які із задоволенням носять у багатьох містах України та за кордоном, фотосесії тощо. А головне, знову будуть вже такі популярні тимчасові патріотичні татуювання.

На випадок повітряної тривоги поруч є укриття.