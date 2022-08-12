Події на фронті та теренах Кременчуччини за добу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 440

Окрім нічних звуків, схожих на вибухи, доба в місті та районі минула без особливих подій

Триває 170 доба нашої боротьби за незалежність. Ситуація на фронті кардинально не змінилася. По всій лінії зіткнення ворог обстрілює наші позиції, бомбить населені пункти.

Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

Страждають наші цивільні громадяни, будинки, інфраструктура. Під обстрілом були Сумщина, Харківщина, Донеччина. Але дякуючи нашим воїнам, віра в перемогу України непорушна.

- Хочу зауважити, що зараз не на часі розповсюджувати інформацію про плани наших ЗСУ, варто поводитися стриманіше у своїх висловлюваннях з цього приводу, - наголосив Артем Даценко.

Окрім нічних звуків, схожих на вибухи, доба в місті та районі минула без особливих подій. Національна поліція зафіксувала 7 викликів стосовно осіб у стані алкогольного сп'яніння, а також 1 виклик щодо домашнього насильства.

- Водіїв на підпитку та розповсюджувачів наркотичних речовин не виявлено, - додав заступник начальника КРВА.