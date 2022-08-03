У Горішніх Плавнях всіх запрошують до виставкової зали

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 179

До уваги 150 граней творчості місцевих рукодільниць

У виставковій залі міського Краєзнавчого музею триває виставка робіт учасниць клубу «Рукодільниці» при Центральній міській бібліотеці «Грані творчості». Відвідувачам пропонують до уваги 150 робіт майстринь у різноманітних техніках вишивання. Виставка триватиме до 5 вересня. Оглягнути роботи рукодільниць можна від понеділка до п'ятниці з 10.00 до 17.00, за адресою: проспект Героїв Дніпра, 40 (там, де ЦНАП).

Автор: Володимир Дмитренко

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