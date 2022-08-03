У Горішніх Плавнях всіх запрошують до виставкової зали

У виставковій залі міського Краєзнавчого музею триває виставка робіт учасниць клубу «Рукодільниці» при Центральній міській бібліотеці «Грані творчості». Відвідувачам пропонують до уваги 150 робіт майстринь у різноманітних техніках вишивання.
Виставка триватиме до 5 вересня.
Оглягнути роботи рукодільниць можна від понеділка до п'ятниці з 10.00 до 17.00, за адресою: проспект Героїв Дніпра, 40 (там, де ЦНАП).
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер